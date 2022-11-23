شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22/11/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الأهلي يترقب موقف محمد عبد المنعم من "واقي الوجه" للمشاركة أمام المقاولون، وزيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى البورسعيدى، والأهلي يفوز على الزمالك 2-1 بدورى الجمهورية في قمة الشباب .

يترقب الحهاز الطبي للأهلي ونظيره الفني تحّسن حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، خلال التدريبات المقبلة وقدرته على خوض التدريبات والمباريات مُرتدياً "واقي الوجه"

زيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى البورسعيدى

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.