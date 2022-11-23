شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 22 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 22 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها تضاؤل فرص مشاركة حمدى فتحى مع الأهلى أمام المقاولون العرب، بالإضافة لترقب موقف محمد عبد المنعم للمشاركة أمام ذئاب الجبل.

تضاؤل فرص مشاركة حمدي فتحي مع الأهلي أمام المقاولون العرب

تضاءلت فرص حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي في المشاركة مع الفريق في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر لعدم تعافيه جيداً من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

الأهلي يترقب موقف محمد عبد المنعم من "واقي الوجه" للمشاركة أمام المقاولون

يترقب الحهاز الطبي للأهلي ونظيره الفني تحّسن حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، خلال التدريبات المقبلة وقدرته على خوض التدريبات والمباريات مُرتدياً "واقي الوجه" دون آلام حتى يتحدد مصير اللاعب من المشاركة في مباراة المقاولون العرب بكأس مصر.

الأهلى يضع "برنامج تأهيل" لـ محمد محمود بسبب إجهاد الخلفية

وضع الجهاز الطبي للنادى الاهلى برنامج تأهيلى لمحمد محمود لاعب خط وسط الفريق حتى يتخلص من إجهاد العضلة الخلفية الذى عانى منه طوال الفترة الماضية.

نجح الأهلى في الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ، مواليد 2001 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب النادى الأهلى بمدينة نصر في قمة دوري الجمهورية للشباب، ضمن الجولة السابعة من الموسم، وتقدم للاهلي عبد الرحمن مانو ، وتعادل للزمالك كريم محمد ، وأحرز أحمد أشرف هدف الفوز للفريق الأحمر .

يواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المقاولون