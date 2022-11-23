شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه التقليدي يعود من سلوفينيا بعد إنجاز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي إلى القاهرة قادمة من سلوفينيا بعد تحقيق إنجاز كبير في بطولة العالم التي اختتمت أول أمس.

وحرص مسئولو اتحاد الكاراتيه التقليدي على استقبال البعثة بمطار القاهرة، حيث تواجد كل من اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور أشرف حسين، والدكتورة أمل فاروق وأحمد محمد، كما تواجد عدد كبير من الجماهير وأولياء الأمور واستقبلوا اللاعبين بالهتافات والاغاني الوطنية.

واحتل منتخب مصر للكاراتيه التقليدي وصافة الترتيب العام للبطولة برصيد 28 ميدالية متنوعة خلف منتخب البرازيل صاحب المركز الأول.

وحصد لاعبو منتخب مصر 28 ميدالية متنوعة بواقع 9 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية إلى جانب 13 ميداليات برونزية.

وفاز المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة خلال الانتخابات التي أجريت على هامش بطولة العالم.

وترأس بعثة منتخب مصر المستشار رامي المكاوي رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي، ويرافقه كل من: أيمن شعبان مشرفا إداريا، ومحمد فوزي رئيس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وشريف عبدالنبي مدير فني "كاتا"، و إسلام محمد مدير فني "كوميتيه"، و الدكتور عمرو محمد أخصائي إصابات وتأهيل بدني، و الحكام الدوليين، إبراهيم حسن، و عبدالفتاح أحمد، و محمود محمد.

وضمت البعثة 37 لاعبا ولاعبة على النحو التالي:

مرحلة تحت 15 سنة بنين كل من:

إسلام أحمد وموسى محمدي وعمر شريف ويوسف محمد .

مرحلة تحت 15 سنة بنات كل من:

بسملة هاني وريتاج عصام و ملك هشام.

مرحلة تحت 17 سنة شباب كل من:

أحمد إسماعيل و يوسف عبدالعاطي وحسام عبدالفتاح.

مرحلة تحت 17 سنة شابات كل من:

تسنيم وليد و نور عصام و حنين محمود ومريم محمود.

مرحلة تحت 21 شباب كل من:

عمر حسني و شهاب ناصر و مروان محمد وعبدالرحمن إيهاب و محمد عشري وأحمد عاطف.

مرحلة تحت 21 شبات كل من:

مريم شريف و روان سمير ياسمين حسن و تسنيم عماد.

وضم منتخب الرجال كل من:

إسلام جابر و إسلام زينهم و محمد سعيد وصلاح سعيد وإسلام حلمي ومحمد نبيل و رامي عبدالفتاح وجابر البدري.

وضم منتخب السيدات كل من:

آلاء عماد و آلاء حسن و سلمى شريف ورضوى أحمد و يارا نبيل.