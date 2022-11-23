7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 بدورى الجمهورية في قمة الشباب ، الأهلي يترقب موقف محمد عبد المنعم من "واقي الوجه" للمشاركة أمام المقاولون، وزيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى البورسعيدى.

الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 بدورى الجمهورية في قمة الشباب

نجح الاهلى في الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ، مواليد 2001 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب النادى الاهلى بمدينة نصر في قمة دوري الجمهورية للشباب

يترقب الحهاز الطبي للأهلي ونظيره الفني تحّسن حالة محمد عبد المنعم مدافع الفريق، خلال التدريبات المقبلة وقدرته على خوض التدريبات والمباريات مُرتدياً "واقي الوجه"

زيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى البورسعيدى

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.