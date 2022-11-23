شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 22/ 11/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 22/ 11/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، فيريرا يغادر إلى بلاده لحضور تشييع جنازة نجل زوجته، وزيزو ينتظم فى التدريبات استعدادًا للمصرى البورسعيدى.

فيريرا يغادر إلى بلاده لحضور تشييع جنازة نجل زوجته

سافر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده خلال الساعات القليلة الماضية لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا.

زيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى البورسعيدى

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

زكريا الوردى يشارك فى تدريبات الزمالك الجماعية

شارك المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الزمالك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

أحمد فتوح يعود لأول مرة للمشاركة فى تدريبات الزمالك بعد إصابة "وش القدم"

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر في التدريبات البدنية والفنية لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة.

أجواش يعقد جلسة خاصة مع لاعبى الزمالك استعدادا للمصرى

وجه البرتغالي روي أجواش مدرب الزمالك رسالة مهمة للاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

تدريبات بدنية خاصة لجابر وعاشور فى الزمالك

أدى عمر جابر وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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