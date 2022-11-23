الامارات | كاسياس: دبي الوجهة المفضلة لأشهر نجوم الرياضة في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى أكثر من 90 مشاركاً من حراس المرمى ومدربيهم بالأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة، برنامجهم التدريبي في المركز الذي أطلقه نجم حراس المرمى العالمي إيكر كاسياس في دبي لأول مرة خارج إسبانيا، بالشراكة مع «نادي فرسان إسبانيا» وبالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي»، والذي يهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وتسلم المشاركون في البرنامج شهادات إنهاء التدريب من حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق وبطل كأس العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل أبطال أوروبا مرات عدة مع ريال مدريد، إيكر كاسياس، بحضور مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي أحمد المهري، ونجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق ميشيل سلغادو.

وذكر بيان صحافي: «ركز البرنامج التدريبي لحراس المرمى على الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية، والقياسات، وتم التدريب وفقاً للنموذج الإسباني المعتمد للكوادر الفنية الخاصة بتدريب حراس المرمى، بالإضافة إلى الإشراف المباشر من قبل النجم العالمي إيكر كاسياس بما يتمتع به من خبرة كبيرة في هذا المجال، إلى جانب طاقم المدربين الإسباني الذي أشرف بشكل مباشر على العملية التدريبية».

وتضمن البرنامج التدريبي أربع فترات تدريبية، بدأت الفترة الأولى من الأول إلى الرابع من ديسمبر 2021، وكانت الفترة الثانية من 21 إلى 24 فبراير 2022، وتمت الفترة الثالثة من الثالث إلى التاسع من أبريل 2022، وكانت الفترة الرابعة من 15 إلى 21 نوفمبر 2022.

وأعرب النجم العالمي إيكر كاسياس عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه البرنامج في دورته الأولى، والمشاركة الواسعة من حراس المرمى الذين تجاوز عددهم90 مشاركاً مشيداً بالمستوى الذي وصل إليه المشاركون والتطور الذي حققوه بعد إنهائهم البرنامج التدريبي، كما تقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه الكبير للبرنامج.

وأكد كاسياس أنه اختار دبي كونها المكان الأفضل لتكون مقراً لاستضافة أول مركز تدريبي له خارج إسبانيا، ليقدم خدماته لحراس المرمى بالأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة إضافة للهواة من عمر ثمانية إلى 21 عاماً، علاوة على استهداف مدربي حراس المرمى، حيث إن إطلاقه في دبي جاء بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لفرص النجاح التي تقدمها دبي لمثل هذه المشروعات، انطلاقاً من امتلاكها منشآت رياضية حديثة مصممة وفق أفضل المواصفات العالمية، وبنية تحتية قوية، إذ توفِّر دبي في كل أنحائها الملاعب والمضامير وأماكن ممارسة الرياضة سواء في الأماكن المفتوحة أو داخل الصالات المغلقة، كما تقدم تسهيلات كبيرة تشجع على الإقامة والاستثمار فيها، وتجمع الجاليات من معظم دول العالم الذين يعيشون في سلام وتآلف.

كما أكد كاسياس أن دبي هي الوجهة المفضلة لأشهر نجوم الرياضة في العالم، مشيداً بالدور الريادي الذي تقدمه دبي في مجال الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وأن دبي تعد مركزاً لكرة القدم في المنطقة. ويحرص مجلس دبي الرياضي على دعم المبادرات والبرامج التي تحقق أهدافه الاستراتيجية حيث أطلق المجلس العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تطوير المواهب الوطنية في الأندية من أبرزها برنامج حارس المستقبل ومهاجم المستقبل.