الامارات | جماهير تحتفل بفوز السعودية على الأرجنتين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توشحت دبي، أمس، بالأعلام السعودية احتفاءً بفوز الأخضر التاريخي على الأرجنتين 2-1، ولم يُعق توقيت المباراة التي أقيمت عند الثانية ظهراً في مواعيد العمل الرسمية المُشجعين العرب ومن بقية الجنسيات الأخرى عن متابعة المباراة ودعم الأخضر وسط تفاعلات كبيرة مع أحداث المباراة.

وشهدت منطقة مشجعي كرة القدم في «كراون بلازا فيستيفال سيتي» حضوراً لافتاً من الجماهير والتي تفاجأت بتقديم المنظمين عروضاً خاصة على أسعارها بعد هذا الفوز وجوائز عدة للجمهور الذي حضر اللقاء.

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