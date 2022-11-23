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الامارات | جماهير تحتفل بفوز السعودية على الأرجنتين في دبي

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سيد مصطفى ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توشحت دبي، أمس، بالأعلام السعودية احتفاءً بفوز الأخضر التاريخي على الأرجنتين 2-1، ولم يُعق توقيت المباراة التي أقيمت عند الثانية ظهراً في مواعيد العمل الرسمية المُشجعين العرب ومن بقية الجنسيات الأخرى عن متابعة المباراة ودعم الأخضر وسط تفاعلات كبيرة مع أحداث المباراة.

وشهدت منطقة مشجعي كرة القدم في «كراون بلازا فيستيفال سيتي» حضوراً لافتاً من الجماهير والتي تفاجأت بتقديم المنظمين عروضاً خاصة على أسعارها بعد هذا الفوز وجوائز عدة للجمهور الذي حضر اللقاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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