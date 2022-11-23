الامارات | تأجيل البت في قضية خروج الشامسي وحمد من معسكر المنتخب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي إرجاء البت في قضية حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدة محمد الشامسي، ولاعب الوحدة والمنتخب عبدالله حمد لخروجهما من معسكر المنتخب الأخير في أبوظبي دون إذن مسبق وتحويل الشكوى للاعبين للرد عليها في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل، حيث اطلعت اللجنة على طلب الإحالة بحق اللاعبين الوارد لها من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، والمتعلقة بالتقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الوطني الأول، الذي تضمن خروج اللاعبين من معسكر المنتخب في أبوظبي بدون إذن مُسبق.

ونظرت لجنة الانضباط في الشكوى المقدمة ضد نادي اتحاد كلباء والمتعلقة بمخالفته للوائح تسجيل اللاعبين، ووافقت على طلب الأجل المقدم من النادي، والرد في موعد أقصاه يوم الإثنين المقبل.

واعتمدت اللجنة نتيجة المباراة التي جمعت فريقي ليوا ولاليغا في دوري الدرجة الثانية، بخسارة فريق ليوا للمباراة بنتيجة (7 – 0) بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين في المباراة، كما غرمت النادي ذاته بمبلغ وقدره 500 درهم، لعدم قيامه بإدخال أطقم مباريات الفريق على النظام الإلكتروني لكرة القدم.

وقررت توجيه عقوبة لفت النظر لنادي مليحة لمخالفته لائحة المسابقات في مباراته أمام نادي العين في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً، بينما غرمت نادي شباب الأهلي بمبلغ وقدره 1500 درهم، بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام فريق النصر في مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ).

• اعتمدت اللجنة نتيجة المباراة التي جمعت فريقي ليوا ولاليغا في دوري الدرجة الثانية، بخسارة فريق ليوا (7 – 0).