الامارات | ختام بطولة دبي للتنس بمشاركة 112 لاعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لاعبو ولاعبات رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا وسلوفاكيا في نيل المراكز الأولى في بطولة دبي - السوق الحرة للشباب والشابات بنسختها الـ20 التي أقيمت في ملاعب أكاديمية توب سبن في دبي بتنظيم اتحاد الامارات للتنس، ومشاركة 112 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، صلاح تهلك، أنه سيتم مواصلة رعاية ودعم البطولة في السنوات المقبلة، لأهميتها في مواصلة النجاح الذي تحقق في جانب الشباب والشابات والطامحين لتحقيق نتائج إيجابية تخدم مسيرتهم في التنس الأرضي.

وتوج الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، الفائزين الأوائل في البطولة.

وفي منافسات الفردي فاز البلغاري فاسيليف بالمركز الاول بعد فوزه في النهائي على التشيكي توم (6-0) و(6-1)، وفي نهائي فردي بنات قدمت اللاعبة الرومانية مالايسكو أداءً رائعاً، وفازت على الاوزبكية شوبيان داريا (4-6) و(6-3) و(6-2) لتحرز المركز الأول، كما فاز الثنائي البلغاري بيسونوف وفاسيليف بلقب زوجي الشباب، بعد فوزهما على الثنائي اليوناني تستيباس والروماني غونا (6-1) و(6-4)، وفي ثنائي البنات أحرزت المركز الأول الثنائية الأوكرانية جايناكوفا والسلوفاكية غونوسوفا بعد فوزهما على الثنائية كيسيلساك وبيرلمان (6-2) و(7-5).