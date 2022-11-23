اخبار الرياضه

الامارات | صور من المونديال

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صور من المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت الجماهير بالفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 في نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، وعبّرت عن فرحتها بانفعالات عفوية بملعب لوسيل، الذي كان شاهداً على خيبة أمل مشجعي الأرجنتين حتى إن أحدهم غصّ في النوم، في وقت اكتظت مدرجات استاد المدينة التعليمية بالجماهير التونسية في مواجهة الدنمارك.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا