الامارات | صور من المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت الجماهير السعودية بالفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 في نهائيات كأس العالم «قطر 2022»، وعبّرت عن فرحتها بانفعالات عفوية بملعب لوسيل، الذي كان شاهداً على خيبة أمل مشجعي الأرجنتين حتى إن أحدهم غصّ في النوم، في وقت اكتظت مدرجات استاد المدينة التعليمية بالجماهير التونسية في مواجهة الدنمارك.

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