اخبار الرياضه

«الديوك يفترسون الكانجرو بالأربعة في قطر» .. أهداف مباراة فرنسا وأستراليا

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - تمكن المنتخب الفرنسي من التفوق (4-1)، على حساب منافسه الأسترالي، مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الجنوب، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وفي الدقيقة 9، باغت المنتخب الأسترالي، منافسه الفرنسي، بأول أهداف المباراة عن طريق كريج جودوين، بعد تمريرة عرضية رائعة من الناحية اليمنى، لم يتوان عن إسكانها شباك الحارس هوجو لوريس.

يشار إلى أن المنتخب الفرنسي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في كأس العالم بـ3 نقاط، فيما لدى كل من تونس والدنمارك، نقطة وحيدة.

تضم مجموعة فرنسا في كأس العالم من 4 منتخبات ضمن المجموعة الرابعة من 8 مجموعات مقسم عليها 32 منتخبًأ مشاركين في كأس العالم قطر 2022.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا