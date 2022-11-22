شكرا لقرائتكم خبر عن جيرو يسجل رقم قياسي مع المنتخب الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سجل أوليفيه جيرو مهاجم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، رقمًا قياسيًا جديدًا مع منتخب بلاده، بعد إحرازه هدفين في مرمى أستراليا بنهائيات كأس العالم.

وأحرز جيرو هدفين في فوز الديوك الفرنسية على منتخب أستراليا، برباعية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجنوب لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بمونديال قطر 2022.

وأصبح أوليفيه جيرو، هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بالتساوي مع تيري هنري نجم الديوك السابق برصيد 51 هدف.

وأدار الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، لقاء حامل اللقب ضد الكانجارو الأسترالي، حيث تقدم الأخير بالهدف الأول عن طريق جودوين في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك أدريان رابيو هدف التعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة 27، ثم منح أوليفيه جيرو فرنسا التقدم بالهدف الثاني بعد مرور أربع دقائق من الهدف الأول.

وأحرز كيليان مبابي هدف الديوك الفرنسية الثالث في الدقيقة 68، قبل أن يعود جيرو ويحرز الهدف الرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 71 من اللقاء.

واحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما تقاسم المنتخبين التونسي والدنماركي المركز الثاني بنقطة واحدة بعد تعادلهما سويًا، ثم جاء منتخب أستراليا في ذيل الترتيب دون أي نقاط.