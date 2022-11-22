شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مودريتش قبل مباراة كرواتيا ضد المغرب: أنا مستعد جسديًا وفي حالة جيدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعى لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، اليوم الثلاثاء، إلى وضع حد للحديث الدائر حاليًا عن تكرار منتخب بلاده للأداء المذهل الذي قدمه في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، وقال إن المقارنات بشأن مستواه تمثل تصرفات لا طائل منها، وتصرف الانتباه عن المباريات الصعبة المقبلة.

واختير "مودريتش" أفضل لاعب في نهائيات روسيا، عندما تخطت كرواتيا الصعاب لتأتي من الخلف وتلعب وقتًا إضافيا في 3 مباريات بمراحل خروج المغلوب بشكل غير مسبوق، قبل أن تخسر أمام فرنسا في النهائي.

وللوصول إلى تلك المرحلة مرة أخرى، ستحتاج كرواتيا إلى بداية جيدة أمام المغرب، غدًا الأربعاء، ضمن المجموعة السادسة قبل مواجهة كندا، وبلجيكا صاحبة المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقال مودريتش خلال مؤتمر صحفي: "بالتأكيد ما مررنا به في 2018 في روسيا لا يُنسى ولا يُمحى من ذاكرتي، ويمكن للآخرين مواصلة الحديث عنه لكننا بحاجة إلى تنحية ذلك جانبًا والتركيز على ما ينتظرنا.

"العديد من اللاعبين الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ليسوا معنا، ولدينا مجموعة جديدة من اللاعبين، وهم لاعبون شباب من أصحاب الكفاءة ويمثلون دماء جديدة، ويضيفون حيوية للتشكيلة، وهذه بطولة جديدة وعلينا أن ننظر إليها بهذه الطريقة".

تأهل بعض تصفيات سلسة

وكانت التصفيات التي خاضتها كرواتيا لبلوغ كأس العالم سلسة وتصدرت مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية متفوقة على فرنسا، وعلى الرغم من انتصاراتها في مبارياتها الست الأخيرة، لا تزال شركات المراهنات تعتبر كرواتيا خارج إطار المنافسة على اللقب في قطر.

لكن الافتقار إلى الضجيج حول الفريق هو ما يرغب فيه الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2018.

وقال مودريتش إنه من المهم احترام المنافسين في قطر، بما في ذلك المغرب، واصفًا اللاعبين بأنهم استثنائيون ومتحمسون للغاية.

وأضاف: "علينا الحفاظ على التواضع وعدم تقديم وعود كبيرة أو صياغة تصورات ضخمة بأننا سنحقق شيئًا ما.

"أنا مستعد جسديًا وفي حالة جيدة، وبصحة جيدة ولكن إجراء مقارنات مع بطولات كأس العالم الأخرى لا معنى له، ومن المهم أن أشعر بالاستعداد والجاهزية للفوز".