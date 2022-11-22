الأخضر يكسر رقم الأرجنتين أمام منتخبات آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألحق المنتخب السعودي الخسارة بنظيره الأرجنتيني، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، وهي الأولى لمنتخب التانجو عندما يواجه منتخبا آسيويا، ضمن مواجهات الجولة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الأرجنتيني بالمونديال.

واستطاع الأخضر السعودي قلب تأخره في الشوط الأول بهدف، ليعود مع انطلاق الشوط الثاني ويدرك التعادل سريعا، ثم سجل هدف التقدم ليقلب النتيجة لصالحه بهدفين لهدف، وحافظ على النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، بتحقيق المنتخب السعودي الفوز حاصدا النقاط الثلاث في انطلاق المباريات ومشاركته في المونديال.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد واجه من قبل منتخبين آسيويين، ضمن مواجهات الجولة الأولى، خرج منها محققا الانتصار في كلتا المواجهتين.

ففي مونديال 1986 الذي أقيم في المكسيك، افتتح منتخب الأرجنتين لقاءاته أمام كوريا، وهي المواجهة الأولى للتانجو أمام منتخب آسيوي في الجولة الأولى، استطاع الفوز بنتيجة 3-1 آنذاك وجمع النقاط الثلاث.

أما المواجهة الثانية للأرجنتين أمام منتخب آسيوي في الجولة الافتتاحية، فقد كانت في مونديال فرنسا 1998 أمام اليابان هذه المرة، ليحقق انتصاره أمام المنتخبات الآسيوية، بعد أن كسب اللقاء بهدف نظيف، ومنذ ذلك الوقت حتى انطلاق منافسات المونديال الحالي، لم يواجه الأرجنتين أي منتخب آسيوي في الجولة الأولى حتى وضعته القرعة في مواجهة المنتخب السعودي، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، والذي حقق الأخضر السعودي فوزا تاريخيا أمام الأرجنتين؛ ليكون الأول لمنتخب آسيوي في مواجهة التانجو، ويفتتح مشواره أيضا بتحقيق النقاط الثلاث.

وجاء الفوز السعودي ليضع حدا لسلسلة تاريخية لمنتخب الأرجنتين، وليحرمه من معادلة الرقم القياسي الذي بحوزة منتخب إيطاليا، وبلوغ المباراة الـ37 في سلسلة «بلاهزيمة»، إذ إن رفاق دي ماريا لم يتجرّعوا مرارة الهزيمة طوال 36 مباراة، على مدى السنوات الـ3 الأخيرة.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو 2019، عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أميركا الجنوبية البرازيل صفر-2، في نصف نهائي كوبا أميركا، وحققت بعدها الفوز في 25 مباراة، وتعادلت في 11.

وكسرت السعودية سلسلة سلبية لأزمتها في مشاركاتها الـ5 السابقة في المباريات الافتتاحية، عندما أخفقت في الفوز في أي منها: (4 هزائم، وتعادل واحد)، قبل أن تحقق نصرا مدوّيا، أمس. وهذا رابع فوز للسعودية في تاريخها بكأس العالم، بعد المغرب (2-1)، وبلجيكا (1-0) في 1994، ومصر (2-1) في 2018.

ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي -أفضل لاعب في العالم 7 مرات- الذي يخوض -على الأرجح- آخر مشاركة له في النهائيات، بعد 5 مشاركات فيها.

لقاءات الأرجنتين أمام منتخبات آسيوية في الجولة الأولى

