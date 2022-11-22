شكرا لقرائتكم خبر قطعنا 1500 كلم من أجل عيون الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال أبو سعود الهمامي أحد المشجعين السعوديين إنه أتى لمساندة المنتخب السعودي في مباراته الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني وذلك بعد قدومه من مدينة نجران (جنوب السعودية)، والتي تبعد عن قطر أكثر من 1500 كلم.

وقال «سافرت بالسيارة وساندت الأخضر في مباراة كرواتيا، واليوم أنا في قطر لمساندة الأخضر التي أعتبرها واجبة علي.

وعن الثوب الذي يلبسه قال: كلفني مبلغ الـ 300 ريال وأنا أعتز به كثيرا كونه يحمل شعار المنتخب ولاعبي المفضل سعيد العويران والذي دائما ما يتم ذكر اسمه في أي مونديال بعد تسجيله لواحد من أجمل الأهداف في تاريخ المونديال»، مضيفا أنه مشجع لنادي الشباب، ولذلك يعشق العويران وهو أحد عمالقة الكرة السعودية.

وعن صورة منتخب عام 1998 قال «هذا الجيل أعتبره من أفضل أجيال الكرة السعودية، حيث قدم إنجازات كبيرة رغم نتائجه غير المرضية في مونديال فرنسا».

وقابلت مكة المشجع الألماني سفن الذي أكد أن منتخب بلاده قدم من أجل تحقيق اللقب وبأنهم سيحققونه للمرة الخامسة في إشارة لمعادلة رقم البرازيل.

وحضر سفن عدة مونديالات بداية من مونديال 1994، وعند سؤاله عن نهائي مونديال 1990 بين ألمانيا والأرجنتين وعن الهدف غير الشرعي في رأي بعض الجماهير قال «هو هدف شرعي وجاء من ركلة جزاء صحيحة».

وعن توقعه لمن يصل لنهائي مونديال قطر «الطرف الأول بالتأكيد هو منتخب المكائن الألمانية وقد يكون الطرف الثاني الأرجنتين أو البرازيل».

وثالث ضيوف الصحيفة الياباني كين الذي أكد أن المنتخب السعودي يعتبر أفضل منتخب آسيوي حالي، حيث يمتلك مجموعة لاعبين رائعين، أما بالنسبة للمنتخب الياباني فهو يمتلك لاعبين ممتازين لكن المدرب ليس هو المناسب له.

وعن توقعه لنهائي المونديال قال الثلاثي الأرجنتين والبرازيل وألمانيا هم الأقرب.