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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، سعادته بفوز الأخضر أمام الأرجنتين أمس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).

وقال رينارد في مؤتمر صحفي بحضور مراسل كووورة «أشعر بالراحة وأهنئ هؤلاء اللاعبين المميزين، نحن نعمل مع رئيس اتحاد مميز ونجهز أنفسنا بشكل جيد ودون ضغوط».

وأضاف «الأرجنتين منتخب مميز، لم يخسر في آخر 36 مباراة، وهم هنا كأبطال لأمريكا الجنوبية، لكن هذه كرة القدم».

وزاد «لم نمارس ضغطا كافيا في الشوط الأول ولم أكن مرتاحا لهذا السبب، عندما نصل إلى كأس العالم، يجب علينا اللعب بشكل جيد طوال الوقت».

وتابع «علينا أن نكون سعداء بالفوز لكن يجب تحليل المباراة، احتفلنا لمدة 20 دقيقة بالانتصار وهذا كل شيء، لدينا مباراة أمام بولندا وأخرى مع المكسيك».

وواصل «عندما نأتي إلى كأس العالم علينا أن نؤمن بأنفسنا، كل شيء ممكن، هذه النتيجة ستبقى إلى الأبد، وهذا هو المهم، علينا التفكير في التطلع قدما للأمام، لأن مباريات صعبة تنتظرنا».

واستطرد «كل شيء ممكن بالنسبة للمجموعة، السعودية قد تفوز باللقاء الأول ولا تصعد، والأرجنتين يمكن أن تحمل اللقب في نهاية المطاف».

وقال «تحدثت مع اللاعبين بأن الجمهور ينتظر منهم شيئا جديدا، وتحقيق الفوز على الأرجنتين أمر مختلف، وهو ثمرة جهد وعمل وروح، وطلبت من اللاعبين أن يسترخوا ولا ينسوا أن الفريق لديه مواجهات مقبلة».

وأعلن مدرب السعودية غياب سلمان الفرج عن باقي مباريات كأس العالم بسبب الإصابة، مختتما «المنتخب يحتاج دعم الجماهير في المباريات المقبلة».