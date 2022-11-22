عبد الإله المالكي: الخلطة السرية مع رينارد بين الشوطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف لاعب وسط المنتخب السعودي ونجم خط وسطه عبدالإله المالكي مدرب الأخضر الفرنسي هيرفي رينارد (بالمجنون)، مؤكدا أن الكلمات التحفيزية التي وجهها للاعبين في غرفة الملابس بين شوطي مباراة الأرجنتين كانت السبب الرئيس في تحقيق الانتصار التاريخي للأخضر في أولى مبارياته بكأس العالم 2022 بقطر.

وقال المالكي «استعدينا لمواجهة الأرجنتين بشكل جيد وتمكنا من تنفيذ تعليمات مدربنا هيرفي رينارد، الأمر الذي جعلنا نظهر ندا قويا في مواجهة أقوى منتخبات العالم، ونعوض تأخرنا بهدف في شوط المباراة الأول لفوز رجولي جاء بعزيمة رجال الأخضر فردا.. فردا.

وأضاف: كل الظروف كانت محفزة لنا قبل المباراة ودخلنا مباراة الأرجنتين بتركيز عال جدا ورغم تسجيلهم للهدف الأول إلا أننا عدنا للمباراة بفضل التحفيز المجنون من المدرب هيرفي رينارد الذي وجه إلينا كلمات مشجعه طالبنا من خلالها بأكل عشب الملعب، إضافة للرغبة الكبيرة من اللاعبين والتي ظهرت من خلال المحاضرة الفنية قبل المباراة والتي ظهرت فيها دموعنا وكنا نتمنى أن نلعب المباراة منذ الصباح، وهو ما كان له الأثر الكبير في الروح القتالية العالية لجميع اللاعبين وتحقيق فوز مستحق أمام التانجو الأرجنتيني.

وأردف قائلا: هناك من شكك في عمل المدرب بإشراكه للاعبين عائدين من إصابة ولم يشاركوا مع فرقهم وأنا أولهم، ولكن أعتقد أن الرد جاء في أرضية الملعب.