شكرا لقرائتكم خبر محمد العويس: الفوز جاء بعزيمة الرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب محمد العويس حامي عرين المنتخب السعودي وأفضل لاعب في مواجهة الأرجنتين عن بالغ سعادته بالفوز التاريخي الذي حققه صقور الأخضر في أول مباراة لهم في مونديال كأس العالم 2022 بقطر، بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أن لاعبي الأخضر حضروا لقطر من أجل المنافسة على خطف إحدى بطاقتي المجموعة.

وقال العويس: قدمنا مباراة تاريخية واستطعنا بتكاتف الجميع تحقيق انتصار تاريخي أمام المرشح الأول لكأس العالم 2022، جاء بعزيمة الرجال والروح العالية التي كان عليها جميع اللاعبين على مدار شوطي المباراة.

وأضاف: الفوز على الأرجنتين ليس نهاية المطاف، وما زال أمامنا نهائيين آخرين أمام المنتخب البولندي والمكسيكي سنحرص على الظهور بالمظهر المشرف ونحقق فيها نتيجة إيجابية بحول الله تعالى.

وتابع «لم نشعر أننا كنا نلعب خارج أرضنا، وكان للجمهور السعودي في المباراة دور كبير في تحفيزنا وشحن همم اللاعبين على مدار شوطي المواجهة، وهذا بالتأكيد عامل مهم سيكون في صالح جميع المنتخبات العربية المشاركة في المونديال.

وحول نجوميته وتحقيقه لقب أفضل لاعب بالمباراة قال العويس «أحمد الله على توفيقه وهذا التركيز جاء بفضل الله ثم بتعاون جميع زملائي اللاعبين والروح العالية التي كان عليها جميع لاعبي الأخضر في الملحمة الكروية التي سطروها أمام منتخب التانجو».

وحول حالة الخوف التي انتابته عقب سقوط وإصابة زميله ياسر الشهراني أوضح العويس «أولا أحب أن أطمئن الجماهير السعودية والعربية على إصابة زميلي ياسر الشهراني وإن شاء الله أنه بخير، وحقيقة شعرت بخوف على طريقة الاصطدام والسقوط لأني سبق وأن مررت بنفس التجربة لذلك ظهر علي القلق والتخوف عقب سقوط ياسر ولكن نحمد الله أنها جاءت سليمة» .

واختتم العويس حديثه مباركا للقيادة والجماهير السعودية هذا الفوز التاريخي مطالبا بدعم الأخضر في المواجهتين المتبقيتين.