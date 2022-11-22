9 شاشات عملاقة لمساندة منتخبنا في حائل

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وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود آل علي أن أمانة المنطقة تهدف من خلال نقلها لمواجهات منتخبنا الرياضية ومباريات كأس العالم لتفعيل الأماكن العامة اجتماعيا، وتعزيز دورها في تحقيق الترابط المجتمعي بين السكان ودعم ومساندة المنتخب السعودي في مشواره نحو المونديال العالمي.ويأتي تنظيم أمانة منطقة حائل لحدث مشاهدة لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الحدائق العامة متكاملا مع جهودها الهادفة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات، وبما ينسجم مع المستهدفات الطموحة للمنطقة في ضوء رؤية المملكة 2030، مبيناً أن المواقع التسعة التي تم تركيب الشاشات فيها هي: حديقة عقدة وحديقة الرواد وممشى صبابة وحديقة الورود وحديقة السلام وحديقة المغواة وحديقة الياسمين وحديقة الشفاء.
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