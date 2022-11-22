شكرا لقرائتكم خبر 9 شاشات عملاقة لمساندة منتخبنا في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحظى الشاشات العملاقة ‏التي جهزتها أمانة منطقة حائل في الحدائق العامة تحت شعار «ولم قهوتك حنا في انتظارك»‏ بحضور جماهيري كبير من عشاق ومتابعي مباريات كأس العالم ‏لمشاهدة المباريات عبر 9 شاشات عملاقة. ‏

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود آل علي أن أمانة المنطقة تهدف من خلال نقلها لمواجهات منتخبنا الرياضية ومباريات كأس العالم لتفعيل الأماكن العامة اجتماعيا، وتعزيز دورها في تحقيق الترابط المجتمعي بين السكان ودعم ومساندة المنتخب السعودي في مشواره نحو المونديال العالمي.

ويأتي تنظيم أمانة منطقة حائل لحدث مشاهدة لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الحدائق العامة متكاملا مع جهودها الهادفة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية في مختلف المناسبات، وبما ينسجم مع المستهدفات الطموحة للمنطقة في ضوء رؤية المملكة 2030، مبيناً أن المواقع التسعة التي تم تركيب الشاشات فيها هي: حديقة عقدة وحديقة الرواد وممشى صبابة وحديقة الورود وحديقة السلام وحديقة المغواة وحديقة الياسمين وحديقة الشفاء.