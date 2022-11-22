«طبول ورقص وهتاف سعودية سعودية» .. رواد مقهى بالقاهرة يحتفلون بفوز السعودية على الأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر - احتفل عدد من المشجعين المصريين بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي أقيمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بجوار أحد المقاهي التي عرضت المباراة في القاهرة.

وعرضت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو يظهر مشجعين مصريين من مختلف الأعمار وهم يرددون اسم المملكة؛ احتفالًا بالفوز التاريخي على منتخب راقصي التانجو.

أكبر مفاجآت المونديال

حقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتينى فى أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، ليكتب سطور فرحة عربية بهذا الفوز الكبير الذى أوقف سلسلة انتصارات أسطور العالم.

وتوالت التهنئات من كل بقاع الأمة العربية للمنتخب السعودى، والتى كان فى مقدمتها تهنئة نائب رئيس الدولة الإماراتى رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذى كتب فى تغريده عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "فوز مستحق.. أداء قتالى.. فرحة عربية.. ألف مبروك للمنتخب السعودى.. الذى أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".

كما احتفت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، بفوز المنتخب السعودى على المنتخب الأرجنتينى، وكتبت ملكة الأردن عبر حسابها على "تويتر": "مبارك الفوز للسعودية وأهلها.. أبدعتو".

احتفى الهضبة عمرو دياب، بفوز السعودية على منتخب الأرجنتين فى المباراة التى جمعتهما فى مونديال قطر 2022، وهنأ السعودية عبر "تويتر" بتغريدة قال فيها: "‏مبروك لأبطال السعودية".

ومن جهته، قال الفنان الكوميدى محمد هنيدى: "الله الله الله التاريخ بيتكتب من جديد، السعودية فخر العرب اليوم، الله أكبر مبروك لكل سعودى ولكل عربى"، فيما قال الفنان رامى صبري: "ألف مبروك لينا وللشعب السعودى الفوز على الأرجنتين، الحمدلله".