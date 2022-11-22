«الصدمة التاريخية» .. تركي آل شيخ يصدر قرار خاص بعد فوز السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ اليوم (الثلاثاء)، أن "البولفيارد سيتي" و"البوليفارد ورلد" و"ونتر لاند"، ستكون مجاناً اليوم بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في المونديال.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على حساب منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022.

ووصف حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فوز المنتخب الوطني السعودي أمام الأرجنتين بالصدمة التاريخية.

إنجاز تاريخي للكرة العربية والسعودية

وفاجأ وزير الترفيه السعودي متابعيه في حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بنشر صورة جديدة عقب فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، في إنجاز تاريخي للكرة العربية والسعودية بنتيجة 2-1 بعد أن كان متأخراً بنتيجة 1-0 في الشوط الأول ليحول تأخره إلى فوز تاريخي على المصنف الثالث عالمياً.

ونشر تركي آل الشيخ الصورة الشهيرة التي جمعت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق بطولة كأس العالم بيوم واحد والخاص بالإعلان لإحدى الشركات، وقام باستبدال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، باللاعب السعودي سالم الدوسري، الذي أحرز الهدف الثاني للسعودية.

وكان كريستيانو رونالدو قد علق على الصورة التي جمعته مع ميسي وأمامهما الشطرنج أنه يتمنى أن يقول لميسي "كش ملك"، ليقوم بعد ذلك وزير الترفيه السعودي بتغيير صورة ميسي.

وتعتبر خسارة الارجنتين من السعودية بعد تقدمهم في النتيجة بالشوط الاول تحدث للمرة الأولى للتانجو الارجنتيني في تاريخ المونديال منذ المباراة النهائية ضد اوروغواي في مونديال 1930.