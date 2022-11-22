شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة شوقي غريب وبحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة النادي والمهندس عمر عبد العزيز عضو المجلس.

وجاءت الجلسة بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية للنادي والتي أقيمت اليوم بالجبل الأخضر.

وحرص المهندس محسن صلاح على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي في كأس مصر والمقرر لها الأحد المقبل في إطار دور الثمانية للبطولة حيث طالب اللاعبين بأن يكونوا على قدر المسئولية ويقدموا مباراة جيدة تليق باسم المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية وثالث الأندية المصرية حصولا على الألقاب.

وأكد رئيس النادي علي ثقته الكبيره في الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب والذي يملك خبرات كبيرة مكنته من انقاذ الفريق الموسم الماضي كما شدد على ثقته في اللاعبين وقدرتهم علي تقديم موسم طيب.

وطالب المهندس محسن صلاح اللاعبين بضرورة الوصول لأبعد نقطه سواء في مسابقة كأس مصر أو كأس الرابطة مع استعادة الانتصارات في الدوري.

ومن جانبه طالب المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة اللاعبين بالتحلي بالإصرار والعزيمة والتركيز لتحقيق إنجاز لنادي المقاولون العرب هذا الموسم في ظل وجود جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة شوقي غريب .

وأوضح فتحي للاعبين أن عليهم الاستفادة من درس المنتخب السعودي الذي قهر اليوم منتخب الأرجنتين مشددا على أنه لامستحيل في عالم كرة القدم .

وأكد محمود أبوالسعود كابتن الفريق أن دعم مجلس الإدارة ووقوفه الدائم خلف الفريق وجهد الجهاز الفني كان كلمة السر في تجاوز موقف الموسم الماضي مشددا على أن جميع اللاعبين عازمين علي تحقيق أفضل النتائج وبذل أقصى جهد لترجمة ما يبذله الجهاز الفني ومجلس الإدارة مع الفريق من مجهود.

وأشار أبو السعود إلى التزام إدارة النادي بكافة الوعود مع اللاعبين وتلبية كافة طلباتهم موجها الشكر لمجلس الإدارة.

ويواصل الفريق تدريباته اليوميه استعداد للقاء الاهلي الأحد القادم في دور ال٨ لمسابقة كأس مصر.