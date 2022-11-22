شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي بعد انتظامه في التدريبات الجماعية: لقد عدت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمار حمدي لاعب وسط الأهلي عن سعادته بالمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بعد غياب طويل منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ونشر صورته من مران الفريق الأحمر صباح اليوم الثلاثاء وعلق عليها: "لقد عدت".



عمار

وانتظم عمار حمدي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن عمار بدأ اليوم العودة تدريجيا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الأهلي أن عمار انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي المحدد له بعد جراحة الصليبي، وبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وأشار أبو عبلة إلى أن اللاعب يتدرج في التدريبات الجماعية وفقا لبرنامج خاص محدد لحين جاهزيته للانتظام بشكل رسمي.

ورحب اللاعبون في بداية المران الجماعي بعودة عمار حمدي للتدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وشهد المران تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.