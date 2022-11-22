شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على الأهلى 76/88 فى ذهاب نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 76/88 فى ذهاب نهائي دوري السلة، والذى أقيم بصالة حسن مصطفى باكتوبر .

وشهد الشوط الاول تقدم الاتحاد على الاهلى بنتيجة 48/42، وواصل الفريق السكندرى تقدمه حتى أنهى المباراة لصالحه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاياب بعد غد الخميس بنفس الصالة وفى نفس الموعد.

كان فريق سلة الجزيرة تغلب على الزمالك أيضا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أن يقام الاياب بعد غد أيضا وبنفس الصالة.