شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من الأهلي عن كأس رابطة الأندية المحترفة ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من مسئولو النادي الأهلي عن بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ومواعيد مباريات الفريق فيها والقرعة وغيرها من كافة المعلومات عن هذه البطولة التي تُقام هذا العام للمرة الثانية.

وإنطلقت أول أمس ، الأحد، النسخة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة حيث فاز غزل المحلة على أسوان بركلات الجزاء الترجيحية بأسوان كما فاز حرس الحدود على الداخلية بهدفين لهدف في الدور التمهيدي للبطولة التي يحمل فيوتشر لقبها.

وتقرر تغيير نظام البطولة في النسخة الحالية، لتصبح كافة الأدوار بنظام خروج المغلوب، وإلغاء دور المجموعات،.

ويواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المقاولون الأحد المقبل بربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر، التى تُعد أول مباراة للمارد الأحمر بعد توقف الدوري، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وخصص المدير الفني للأهلي فقرات من تدريبات الفريق الأخيرة لتحسين بعض المهارات لدى لاعبي الفريق، قبل استئناف المنافسات المحلية التى يستعد لها الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحرص كولر حاليًا على تحسين مهارات التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك الكرات الثابتة بجانب الاهتمام بضربات الرأس للمهاجمين وجميع لاعبي الفريق.

ويرغب كولر في تقوية لاعبي الأهلي وتنمية مهاراتهم حتى يستفيد الفريق في النهاية من جميع هذه المهارات خاصة وأنها هامة لحسم الكثير من المباريات.