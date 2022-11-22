شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك: ذكاء رينارد منح السعودية الأفضلية على حساب الأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق أن الفرنسي هيرفي رينارد أدار مباراة السعودية والأرجنتين بدهاء كبير ما ساعده على تحقيق فوز تاريخي على راقصى التانجو في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

وقال عبد الملك في تصريحات لليوم السابع: "رينارد لعب المباراة بذكاء كبير، في الشوط الأول ترك الكرة للأرجنتين تستحوذ على الملعب، ودفع لاعبيه للضغط العالي على مدافعي الأرجنتين، وبالتالي حد من خطورتهم".

وواصل عبد الملك: "في الشوط الأول لعب المنتخب السعودي على مصيدة التسلل، وتمكنوا من تنفيذها بدقة كبيرة، والروح الانتصارية الكبيرة قللت الفوارق بين المنتخبين".

وتابع عبد الملك: "رينارد حرم الأرجنتين من التمرير القصير في منطقة دفاعات المنتخب السعودي، واللاعبون قدموا الشوط الثاني للتاريخ، توقيت هدف التعادل ثم بعده هدف التقدم منح السعوديين دفعة معنوية وأحبط مخططات الأرجنتين".

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى .