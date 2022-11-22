شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22/11/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، زيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى البورسعيدى، والأهلي يترقب موقف محمد عبد المنعم من "واقي الوجه" للمشاركة أمام المقاولون، وجونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى.. واستمرار غياب إبراهيم عادل .

زيزو ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا للمصرى البورسعيدى

انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.