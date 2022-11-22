شكرا لقرائتكم خبر عن السقا : "مش متفاجئ بتطور الكرة السعودية ..و رينارد مدرب عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق أنه غير متفاجئ من أداء السعودية أمام الأرجنتين في الجولة الأولى لكأس العالم ، مؤكدًا أن الكرة السعودية تتطور منذ أكثر من سنة وليست وليدة الصدفة.

أضاف السقا أن فوز السعودية على الأرجنتين و تعادل تونس مع الدنمارك يمنح الكرة العربية هيبة في كأس العالم والمحافل الدولية في الفترة المقبلة.

أثنى عبد الظاهر السقا على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مؤكدًا أنه مدرب عالمي وحزين لعدم التعاقد معه من قبل اتحاد الكرة المصري قبل خافيير أجيري في 2018.

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.