شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة عبد المنعم في المران الجماعي للأهلي وانتظام عمار وحمدي فتحي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن عبد المنعم، شارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم مرتديا قناع الوجه الطبي ، وأشار طبيب الفريق إلى أن عبد المنعم أنهى مرحلة التأهيل والتدريب المنفرد التي خضع لها بعد جراحة الأنف التي أجراها مؤخرا.

وانتظم حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن حالة حمدي فتحي الطبية مطمئنة بعد تنفيذه البرنامج التأهيلي والعلاجي المحدد له ، وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني.

كما انتظم عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق إن عمار بدأ اليوم العودة تدريجيا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح طبيب الأهلي أن عمار انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي المحدد له بعد جراحة الصليبي، وبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

وأشار أبو عبلة إلى أن اللاعب يتدرج في التدريبات الجماعية وفقا لبرنامج خاص محدد لحين جاهزيته للانتظام بشكل رسمي.

وشهد مران اليوم تركيز كولر على تنفيذ بعض التدريبات الفنية والتكتيكية قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها الأحد القادم على ملعب الأهلي we السلام.