شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الجاهزية الفنية وراء استبعاد إبراهيم عادل من قائمة بيراميدز لمواجهة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، إبراهيم عادل من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها غدا الأربعاء في الخامسة مساء ويستضيفها ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء استبعاد إبراهيم عادل بسبب عدم الجاهزية من الناحية الفنية خاصة وإن اللاعب كان مصابًا فى العضلة الأمامية منذ تواجده فى معسكر المنتخب الأولمبى.

وضمت قائمة بيراميدز كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الله السعيد – عبد الله مجدي – محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس – فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البنك الأهلى كلاً من..

حراسة المرمي .. محمد أبو جبل ، محمود الزنفلي

خط الدفاع .. عاصم صلاح _ أسحاقو يعقوبو _ أسامة إبراهيم _ أحمد توفيق _ أحمد ياسين _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ أحمد العش . خط الوسط .. أحمد سعيد _ محمد فتحي _ حمدي علاء _ محمد لعبة _ محمود سيد _ محمد هلال _ إسلام جابر _ موسي دياوارا خط الهجوم .. رزاق سيسيه _ كريم بامبو _ ناصر منسي _ أسامة فيصل.