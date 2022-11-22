شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 بدورى الجمهورية في قمة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى في الفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف ، مواليد 2001 في المباراة التي جمعتهما على ملاعب النادى الأهلى بمدينة نصر في قمة دوري الجمهورية للشباب، ضمن الجولة السابعة من الموسم، وتقدم للاهلي عبد الرحمن مانو ، وتعادل للزمالك كريم محمد ، وأحرز أحمد أشرف هدف الفوز للفريق الأحمر .

و دخل فريق أهلي مواليد 2001 المباراة وهو يسعى بقوة لحسم قمة دوري الشباب لصالحه، لكي يواصل تقدمه في جدول الترتيب، والمنافسة على تحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

وخاض فريقا الأهلي والزمالك 5 مباريات فقط من أصل 6 مباريات هذا الموسم، بعدما تأجلت مباراة الأهلي أمام الاتحاد ومباراة الزمالك أمام الإسماعيلي ضمن الجولة السادسة.

ويمتلك أهلي 2001 في رصيده ١٠ نقاط، من الفوز في ٣ مباريات، والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، بينما يمتلك الزمالك ٣ نقاط يحتل بهم المركز ١٩ وقبل الأخير.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2001 شريف عبد الفضيل مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد السيد إخصائي التدليك.