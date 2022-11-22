شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية باهر المحمدى لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدولي باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى مران الفريق الأخير الذى أقيم بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة فاركو ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادي السكندري غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب المحافظة الساحلية، فى إطار الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.

وكان اللاعب قد تعرض لشد فى العضلة الضامة خلال أحد تدريبات منتخب مصر، والتى كانت سببا فى خروجه من قائمة الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا الأخيرة.

وخضع المحمدى لاختبار طبي خلال الساعات الماضية ليصبح جاهزا للمشاركة فى المباراة القادمة حسب رؤية الجهاز الفني للدراويش، بقيادة الإسباني خوان جاريدو.