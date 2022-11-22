شكرا لقرائتكم خبر عن قبل استئناف الدوري غدا.. 6 لاعبين يتنافسون على لقب الهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر 6 لاعبين جدول ترتيب هدافي المصري برصيد هدفين قبل بداية الجولة الرابعة ويسعى هؤلاء اللاعبين لخطف لقب هداف الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة برصيد 9 نقاط ويليه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

تستأنف اليوم الأربعاء منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة ثلاثة مباريات قوية، حيث تجمع المواجهة الأولى النادي الإسماعيلي أمام نظيره فاركو، فيما تقام المباراة الثانية بين بيراميدز والبنك الأهلي، وتجمع المواجهة الثالثة نادي فيوتشر وأسوان.

وجاء اللاعبون الستة على رأس الهدافين كالتالي:

1 - كريم بامبو - البنك الأهلي - هدفين

2 - كريم فؤاد - الأهلي - هدفين

3 - رفيق كابو - إنبي - هدفين

4 - احمد الشيخ - غزل المحلة- هدفين

5 – أوستين أموتو - الاتحاد - هدفين

6 – خالد قمر - طلائع الجيش - هدفين