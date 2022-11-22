شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكماً لبيراميدز و البنك في الجولة الرابعة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة بيراميدز و البنك الأهلي إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري الممتاز يعاونه أحمد توفيق طلب و وائل شعبان و محمود الدسوقي و محمد عباس حكم فيديو و مصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

بينما يدير مباراة فيوتشر و أسوان كلا من محمود ناجي و أسامه عبد اللطيف و أحمد الفار و محمود وفا ، و مصطفى الشهدى حكم فيديو و أحمد بكر مساعد حكم فيديو.

ويدير مباراة فاركو و الإسماعيلي حماده القلاوي و هاني عبد الفتاح و أسامه السيد و أحمد ناجي و محمد علاء حكم فيديو و خالد حسين مساعد حكم فيديو.

أعلن اليوناني تاكيس جونياس قائمة فريق بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الله السعيد – عبد الله مجدي – محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس – فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف.

وتشهد القائمة عودة إسلام عيسى ودودو الجباس، فيما استمر إبراهيم عادل فى الاستبعاد من القائمة لأسباب فنية.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الـ 12 برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس برصيد 5 نقاط.