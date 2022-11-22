شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى.. واستمرار غياب إبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس قائمة فريق بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الله السعيد – عبد الله مجدي – محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس – فخري لاكاي – فخر الدين بن يوسف.

وتشهد القائمة عودة إسلام عيسى ودودو الجباس، فيما استمر إبراهيم عادل فى الاستبعاد من القائمة لأسباب فنية.

ويدخل بيراميدز المباراة محتلاً المركز الـ 12 برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل البنك الأهلى المركز الخامس برصيد 5 نقاط.