شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بتروجت 0/3 فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 0/3 فى إطار الجولة الخامسة بدورى الرجال للموسم المحلى 2022 / 2023 ضمن المجموعة الثالثة .

و حقق فريق الزمالك الفوز فى نفس الجولة بنتيجة 3/0 على سموحة ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.