شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للسباحة تعتمد جدول الأعمال بالكامل بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية العادية لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس جدول أعمال الجمعية بالكامل للموسم الرياضى 2021/2022 ، حيث وافق الأعضاء بالكامل على على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فى30يونيوالماضى ، والموازنة المالية .

وصدق أعضاء الجمعية العمومية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابقة بتاريخ 28/10/2021 ، كما اعتمدت الجمعية رواتب المدير التنفيذى والمدير المالى ومراقب الحسابات ، ودراسة المقترحات التى قدمها الاعضاء لمجلس الإدارة فى المدة القانونية .

حضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالكامل والذى ضم بالإضافة إلى المهندس ياسر إدريس ، ونائبا للرئيس أحمد التوني، وأمير عبد الجواد أمين صندوق الاتحاد، والسكرتير العام المهندس إبراهيم زاهر، و أمين الصندوق طارق الوكيل، والاعضاء الدكتورة الشيماء الدمرداش، وعلي وردة، ومحمد صدقي، وهشام العامري، وإسلام صميدة، وهيثم حازم، ومحمد حسن.