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الجمعية العمومية للسباحة تعتمد جدول الأعمال بالكامل بالإجماع

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القاهرة - سامية سيد -  

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية العادية لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس جدول أعمال الجمعية بالكامل للموسم الرياضى 2021/2022 ، حيث وافق الأعضاء بالكامل على على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية فى30يونيوالماضى ، والموازنة المالية .

 

وصدق أعضاء الجمعية العمومية على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابقة بتاريخ 28/10/2021 ، كما اعتمدت الجمعية رواتب المدير التنفيذى والمدير المالى ومراقب الحسابات ، ودراسة المقترحات التى قدمها الاعضاء لمجلس الإدارة فى المدة القانونية .

 

حضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد بالكامل والذى ضم بالإضافة إلى المهندس ياسر إدريس ، ونائبا للرئيس أحمد التوني، وأمير عبد الجواد أمين صندوق الاتحاد، والسكرتير العام المهندس إبراهيم زاهر، و أمين الصندوق طارق الوكيل، والاعضاء الدكتورة الشيماء الدمرداش، وعلي وردة، ومحمد صدقي، وهشام العامري، وإسلام صميدة، وهيثم حازم، ومحمد حسن.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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