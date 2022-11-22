شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطير للقاهرة لمواجهة فيوتشر في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة نادي أسوان متجهة للقاهرة، استعدادا لمواجهة فيوتشر، والمقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري، والمقرر اقامتها على استاد السلام.

كان أسوان قد خسر أول ثلاث جولات بالدوري، بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ثم الهزيمة أمام الأهلي بنفس النتيجة، وأخير الهزيمة أمام غزل المحلة بهدف نظيف أيضا، ليحتل أبناء الجنوب المركز الأخير في جدول المسابقة بدون نقاط.

فيما استهل فيوتشر مشواره بالدوري، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع المقاولون العرب، ليحتل المركز السابع حاليا في جدول مسابقة الدوري العام، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وفشلت فرق المقاولون العرب، بيراميدز، سموحة، إنبي، أسوان، الإسماعيلي، الداخلية، وحرس الحدود في تحقيق أي انتصار حتى الآن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من عمر البطولة برصيد 9 نقاط ويليه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط