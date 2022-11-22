شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : الأداء البدني للسعودية فاق منتخبات أوروبا و أمريكا الجنوبية..والتوانسة شرفوا الكرة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى حازم إمام نجم الزمالك و منتخب مصر السابق ، وعضو اتحاد الكرة الحالي على أداء منتخب السعودية أمام الأرجنتين اليوم ، والفوز التاريخي الذى تحقق في كأس العالم بنتيجة 2 / 1.

أضاف حازم إمام في تصريحات لـ " الخليج 365 " : المنتخب السعودي كان ندًا قويا للمنتخب الأرجنتيني و الأداء البدني الذى ظهر عليه لاعبو المنتخب السعودي كان مميز مثل المنتخبات الأوربية الكبيرة، وتفوق على منتخب قوي بدنيا مثل الأرجنتين.

كما عبر حازم إمام عن سعادته بمستوى منتخب تونس أمام الدنمارك والتعادل السلبي بينهم ، و أن الكرة العربية في تطور في السنوات الأخيرة.

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وحول الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثانى حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.