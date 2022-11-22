الجزيرة يفوز على الزمالك فى ذهاب نهائي دوري السلة

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الجزيرة رجال على نظيره الزمالك بنتيجة 63/77 فى ذهاب نهائي دوري مرتبط السلة على المركزين الثالث والرابع والذى يقام بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

كان فريق مرتبط الجزيرة تغلب على سلة الزمالك أيضا بنتيجة 32/61.

ويلتقى بعد قليل فريق سلة الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى نهائي البطولة لحسم الفريق الأقرب للتتويج، حيث أنه من المقرر ان تقام مباريات الإياب بعد غد الخميس.

يلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريق كرة سلة الأهلى رجال مع نظيره الاتحاد السكندري فى ذهاب نهائي الدورى المرتبط، والذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وتشهد المباراة قيادة فنية أجنبية حيث يتولى قيادة الأهلى الاسبانى أوجستى بوش بينما يتولى تدريب الاتحاد الألمانى هنريك رودل .

وتولى اوجستى بوش تدريب الاهلى بعد تحقيق عدة بطولات لفريق الزمالك الذى تولى تدريبه قبل قيادته للاحمر ، بينما تولى رودل تدريب الفريق السكندرى بعد رحيل أحمد مرعى لقيادة الزمالك .

وحقق بوش عدة بطولات مع الأهلى وصلت إلى 5 بطولات الموسم الماضى آخرها بطولة السوبر ومن قبلها البطولة العربية والمرتبط والكأس والمنطقة.

فى المقابل يسعى مدرب الاتحاد لتحقيق أولى بطولاته مع الفريق السكندرى خاصة وأن هذا هو أول اختبار له مع زعيم الثغر.