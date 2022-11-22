شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يطير إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عصام الحضرى مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبى، إلى قطر، من أجل حضور فعاليات بطولة كأس العالم 2022 التى تقام هناك فى الوقت الحالى، وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ونشر الحضر عبر صفحته الرسمية عبر فيس بوك، صورته خلال تواجده فى الطائرة التى ستتوجه إلى قطر.



الحضرى

وينفرد عصام الحضرى حارس منتخب مصر السابق، برقم تاريخي فى كأس العالم، إذ يعد اللاعب الأكبر مشاركة بالمونديال عبر تاريخه، بعمر 45 عاما و 161 يوما، وذلك خلال النسخة الماضية 2018 فى روسيا.

وسيطر حراس المرمى على قائمة أكبر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس اللاعبين بتواجد 4 حراس مرمى في أول 5 مراكز من القائمة.

وتنطلق النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، والتي سوف تستضيفها قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، على 8 ملاعب مختلفة، كأول دولة عربية تستضيف البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.