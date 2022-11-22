مونديال قطر 2022.. - تعادل سلبي بين المكسيك وبولندا يمنح السعودية صدارة المجموعة

تعادلت المكسيك مع نظيرتها بولندا بدون أهداف، الثلاثاء، على أرض استاد "974" ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم "قطر 2022".



لعب منتخب المكسيك شوطا أول كان خلاله الطرف الأكثر تميزا بفضل الانتشار الصحيح وترابط الخطوط الأمر الذي سهل وصول الكرة إلى مناطق بولندا التي اكتفت بالأداء الدفاعي.



أبرز فرص المكسيك جاءت في الدقيقة 28 من هجمة قادها لويس شافيز الذي تقدم ومرر إلى خيسوس غالاردو المتواجد في موقف مناسب للتسديد غير أن الحارس البولندي تشيزني تدخل ومنع الخصم من التسجيل.



الشوط الثاني بدأ كسابقه بضغط هجومي مستمر من المكسيك، قابله أداء متحفظ من منتخب بولندا الذي اعتمد على مرتدات تحصل من إحداها على ركلة جزاء في الدقيقة 57، لكن الحارس المكسيكي المخضرم جوليرمو أتشوا تألق أمام المهاجم روبرت ليفاندوفسكي وتصدى للمخالفة باقتدار.



ورغم عديد المحاولات المكسيكية ظلت النتيجة بيضاء حتى صافرة النهاية التي أعلنت عن تعادل سلبي ثانٍ على التوالي في مونديال قطر بعد تعادل تونس والدنمارك في المجموعة الرابعة.



وتتربع السعودية على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ثم تأتي المكسيك مع بولندا في المركزين الثاني والثالث، بينما تحتل الأرجنتين المركز الرابع بدون نقاط. ​​​​​​



(الاناضول)