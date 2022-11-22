شكرا لقرائتكم خبر مساندة جماهيرية لدعم الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل السعوديون لحمة وطنية في تعاضدهم نحو دعم المنتخب السعودي الكروي في مونديال قطر والذي افتتاح مشواره في لقاء الأرجنتين.

وجاءت الرحلات التتابعية الإعلامية والجماهيرية والجهود التي بذلتها وزارة الرياضة وعلى رأسها الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبدعم مباشر من قبل القيادة ووقوف المسؤولين عن كثف للاطمئنان على سير القافلة السعودية، الأكبر والأضخم في تاريخ المساندة الجماهيرية.

ووقف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج على رأس متفقدي صالتي (3-4) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، واطمأن على التجهيزات والخدمات كافة لمغادرة الجماهير بكل يسر وراحة، والتي ضمت وفدا رياضيا كبيرا بكافة أطيافه تقدمه بعض نجوم الكرة السعودية، في مقدمتهم الحارس محمد الدعيع الذي شارك في مونديال( 1994--1998 -- 2002 --2006) والحارس محمد المطلق صاحب الحضور السعودي في أول دورة ألعاب أولمبية بلوس أنجلوس 1984 وبقية النجوم كخالد المعجل وإبراهيم ماطر وخالد الرشيد وبعض رؤساء الأندية السعودية من مختلف الدرجات.

وبدأت التسهيلات وإجراءات المغادرة للعاصمة القطرية تمر بزمن سريع وقياسي لإنهاء إجراءات السفر في أول تجربة حقيقية وحية لصالتي 3 و4 الدولية لمطار الملك خالد الدولي، حيث مضت الإجراءات في وقت وجيز جدا لم يتجاوز الـ 5 دقائق ما بين قطع تذكرة الدخول للطائرة وإنهاء إجراءات الدخول النظامية والمتبعة في الرحلات الدولية.

كما سطر السعوديون القادمون من المطارات الأخرى مع أقرانهم الآخرين لوحة جمالية في إظهار لوحة خضراء بمسيرة جماهيرية مبكرة قبل مواجهة الأرجنتين، حيث احتشد الجميع في وقت مبكر من صباح يوم المباراة في منظر تاريخي وكظاهرة جماهيرية فذة ومبتكرة لفتت أنظار وسائل الإعلام والمحطات الأجنبية المهتمة بالمونديال.

وأبرزت المسيرة وسط الأهازيج السعودية عمق الولاء للوطن والعمل لخدمة شعاره حيث تجلت الأغاني الوطنية والرياضية الحماسية في أجمل صورها وسط تنظيم المسيرة المثالية التي أوقفت العديد من الجماهير الأجنبية بما فيها جماهير منتخب التانجو الذين وقفوا كغيرهم مندهشين للصورة التي رسمها أبناء الوطن في الطرقات المؤدية لملعب لوسيل التي استمر فيها السير لدقائق معدودة.