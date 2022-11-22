شكرا لقرائتكم خبر تونس تخطف تعادلا ثمينا من الدنمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب تونس أمام نظيره الدنماركي، في مستهل مبارياتهما في المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.

وبدت تونس وكأنها تلعب على أرضها بفضل الدعم الجماهيري الكبير في الملعب، وأحكم نسور قرطاج قبضتهم على المباراة منذ بدايتها، إذ نجح لاعبوه في فرض رقابة صارمة على نجم منتخب الدانمارك وقائد هجماته كريستيان إريكسن، قبل أن يرسل المدافع محمد دراغر في الدقيقة 11 أول تهديد جدي لمرمى الحارس كاسبر شمايكل لكن تصويبته القوية اصطدمت بديلاني وانتهت قريبة من القائم الأيمن للمرمى الدانماركي.

وواصل نسور قرطاج هجماتهم القوية على دفاعات منتخب «الديناميت» لكن تألق الحارس كاسبر شمايكل حال دون وصولهم للشباك.

لكن أبرز المحاولات التهديفية كانت لمنتخب تونس الذي نجح في زيارة شباك منافسه الدانماركي بواسطة عصام الجبالي في الدقيقة 23 غير أن الحكم ألغى الهدف لوقوع المهاجم التونسي في التسلل.

وفي الشوط الثاني، بدا منتخب الدانمارك أفضل في التحكم في مجريات اللعب، وأتيحت له العديد من الفرص لكن دفاع المنتخب التونسي بقيادة الحارس أيمن دحمان كان يقظا وأحبط كل محاولات زملاء إيركسن. قبل أن يعلن نهاية المباراة بتعادل مستحق ونقطة ثمينة لتونس.