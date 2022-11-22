لماذا يحتسب الحكام وقتا ضائعا طويلا في مونديال قطر؟

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ووصلت الدقائق المضافة في المباريات الأربع الأولى من المونديال إلى حوالي شوط إضافي كامل (15 دقيقة)، حيث بلغ الوقت بدل الضائع في المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور 10 دقائق ما بين الشوط الأول والثاني، و24 دقيقة في مباراة إيران وإنجلترا، و10 دقائق في لقاء هولندا والسنغال، و15 دقيقة في مباراة الولايات المتحدة وويلز.ولكن هذا الأمر لم يكن وليد صدفة، حيث كشف رئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بييرلويجي كولينا لشبكة «ESPN»، أنهم عملوا على حساب الوقت المطلوب تعويضه بدقة منذ بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
وقال كولينا: أخبرنا الجميع ألا يفاجؤوا إذا رأوا الحكم الرابع يرفع اللوحة الالكترونية برقم كبير كوقت بدل ضائع.
ويرغب الفيفا في زيادة الوقت الفعلي للمباريات، من أجل إضفاء متعة أكبر على لعبة كرة القدم، خاصة أن هذا الأمر يعد أحد الملفات البارزة على طاولة الاتحاد.
وأضاف «إذا كنا نريد وقتا أكثر نشاطا، فنحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لرؤية هذا النوع من الوقت الإضافي».
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