هل ترعب نتائج ألمانيا الكبيرة فرق كأس العالم ؟

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وفيما تعد ألمانيا أحد أنجح الفرق في كأس العالم، بل الأكثر رعبا لجميع المنتخبات الواعدة، إلا أنها ارتبطت بالنتائج الكبيرة والصادمة مع المنتخبات العربية على وجه التحديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظرت ألمانيا 48 عاما كاملة حتى ترد على هزيمتها الثقيلة بثمانية أهداف مقابل ثلاثة من المجر، حيث كانت الشباك السعودية هي الضحية، بعدما فازت على السعودية بثمانية أهداف نظيفة في عام 2002.وفيما تعد ألمانيا أحد أنجح الفرق في كأس العالم، بل الأكثر رعبا لجميع المنتخبات الواعدة، إلا أنها ارتبطت بالنتائج الكبيرة والصادمة مع المنتخبات العربية على وجه التحديد

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