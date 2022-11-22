شكرا لقرائتكم خبر أمير قطر يتوشح العلم السعودي.. وآل مكتوم يبارك للأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ظهر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يرفع العلم السعودي ويلوح به قبل أن يضعه على رقبته وسط المشجعين، في مدرجات الملعب الذي احتضن مباراة السعودية والأرجنتين.

وقد لاقت هذه الحركة استحسانا في مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشر فيها مقطع الفيديو، لأمير قطر وهو يعبر عن مساندته للمنتخب الأخضر وسط المدرجات.

ورغم مبادرة المنتخب الأرجنتيني بتسجيل هدف عن طريق نجمه ليونيل ميسي إلا أن المنتخب السعودي استطاع أن يحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني.

إلى ذلك هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المنتخب السعودي لكرة القدم بفوزه التاريخي على منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه بتويتر قائلا: «فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا».