الأخضر يصدم الأرجنتين بفوز تاريخي في مونديال قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسعد المنتخب السعودي الجماهير العربية، وحقق انتصارا مثيرا على نظيره الأرجنتيني 2 / 1، أمس، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في قطر.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني التسجيل في الدقيقة العاشرة، بهدف سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء، ثم حسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه بهدفين في الشوط الثاني، سجلهما صالح الشهري، وسالم الدوسري، في الدقيقتين 49 و53.

انتصار تاريخي

وسط حضور 88 ألف مشجع في استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي المونديال، حقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا، إذ إنه الأول له على الأرجنتين، وذلك في أول مواجهة بين الفريقين في تاريخ كأس العالم.

والتقى المنتخب السعودي نظيره الأرجنتيني 4 مرات سابقة، شهدت انتصارين للأرجنتين وتعادلين.

وخسر المنتخب الأرجنتيني أمس مباراته الافتتاحية بكأس العالم، للمرة الأولى، منذ نسخة 1990 التي شهدت هزيمته أمام الكاميرون.

وكان المنتخب الأرجنتيني الأفضل بشكل عام خلال الشوط الأول، من ناحية الاستحواذ والخطورة الهجومية، وتقدم بهدف ميسي المبكر.

كما نجح في هز الشباك 3 مرات أخرى في الدقائق (22، 28، 35) عن طريق ميسي ولاوتارو مارتينيز (مرتان)، لكن الحكم لم يحتسبها أهدافا بداعي التسلل.

شراسة الهجوم الأرجنتيني

في الشوط الثاني، اختلف الحال بشكل واضح، إذ فرض المنتخب السعودي حضوره بقوة وصدم منافسه الأرجنتيني بهدفي الشهري والدوسري، ثم نجح بعدها في الصمود والتعامل ببراعة مع شراسة الهجوم الأرجنتيني، لينهي الأخضر المباراة بفوز تاريخي له أمام الأرجنتين.

ودفع هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي بتشكيلة أساسية ضمت: الحارس محمد العويس وسعود عبدالحميد وحسان محمد تمبكتي وعلي هادي آل بليهي وياسر الشهراني وصالح الشهري ومحمد إبراهيم كنو وعبدالإله المالكي وسالم الدوسري وسلمان الفرج وفراس البريكان.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني، الذي يدربه ليونيل سكالوني كلا من: الحارس إيميليانو مارتينيز وناهويل مولينا وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي ونيكولاس تاجليافيكو ورودريجو دي بول ولياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا وليونيل ميسي وأليخاندرو جوميز ولاوتارو

مارتينيز.

تألق العويس

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع، وجاءت أولى الفرص الخطرة في الدقيقة الثانية، حيث سدد ميسي كرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد العويس تصدى لها ببراعة.

وتألق العويس مجددا في الارتقاء والتصدي بقبضته لكرة خطرة، أرسلها ميسي من ضربة ركنية في الدقيقة السادسة.

وحصل المنتخب الأرجنتيني على ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، بداعي قيام سعود عبد الحميد بالإمساك باللاعب باريديس داخل منطقة الجزاء، وتقدم ميسي لتنفيذ الضربة مسجلا منها هدف التقدم للأرجنتين.

بعدها دخل المنتخب السعودي في أجواء المباراة بشكل أكبر، وأبدى إصرارا واضحا على تقديم رد فعل، لكن المنتخب الأرجنتيني سرعان ما استعاد تفوقه في الاستحواذ.

وشن المنتخب السعودي هجمة خطرة في الدقيقة الـ17، لكنها انتهت بتسديدة افتقدت القوة اللازمة من سعود عبد الحميد، ليمسك الحارس بالكرة بسهولة.

وفي الدقيقة الـ22، تلقى ميسي تمريرة طولية وانطلق لينفرد بالحارس ويسدد الكرة في الشباك، لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وعزز المنتخب السعودي حضوره في المباراة بشكل أكبر، وتوالت محاولاته، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى الأرجنتيني.

إصابة الفرج

اشتكى سلمان الفرج من آلام الإصابة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ليضطر للخروج وسط دعم هائل من الجماهير، وحل مكانه نواف العابد، وقد سلّم الفرج شارة القيادة إلى سالم الدوسري.

وضجّت المدرجات بهتافات الجماهير السعودية والعربية في الدقيقة الـ49 عندما تعادل المنتخب السعودي عن طريق صالح الشهري، الذي تلقى طولية وتوغل ببراعة داخل منطقة الجزاء متحديا الرقابة من جانب كريستيان روميرو، وصوب كرة رائعة إلى داخل الشباك معلنا تعادل السعودية 1/ 1.

واشتعلت الأجواء بشكل أكبر في الدقيقة الـ54، إذ أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للمنتخب السعودي، عندما استخلص الكرة وراوغ الددفاع الأرجنتيني ببراعة داخل منطقة الجزاء، ثم صوب كرة صاروخية وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم السعودية 2/ 1.

بعدها، ظهر الارتباك شيئا ما على عناصر المنتخب الأرجنتيني، خلال التسرع في الهجمات، بينما تعامل لاعبو المنتخب السعودي مع هجمات الخصم بثقة وهدوء.

الثواني الأخيرة

تألق العويس في التصدي لأكثر من كرة خطرة، منها كرة مباغتة سددها ميسي في الدقيقة الـ84 .

وفي الدقيقة الـ88، دفع رينار بعبد الإله العمري وهيثم عسيري، بدلا من نواف العابد وفراس البريكان.

وتصدى العويس لكرة خطرة في الدقيقة الـ90، ثم استمرت الهجمة لكن عبد الإله العمري أناب عن الحارس في التصدي للكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى، وحصل العويس على إنذار بسبب الاحتجاج على الحكم.

وسقط ياسر الشهراني مصابا داخل منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة، إثر التحام قوي من جانب زميله الحارس محمد العويس، وفشلت محاولات علاجه على أرضية الملعب ليخرج محمولا على محفة طبية، وشارك بدلا منه محمد البريك.

وواصل المنتخب الأرجنتيني محاولاته حتى النهاية، لكن العويس واصل تألقه الهائل، وأنقذ الشباك السعودية من هدف محقق في اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية، لتنتهي المباراة بفوز السعودية 2/ 1.

أبرز دقائق المباراة

