خليل البلوشي يقهر المعلق الياباني لتشجيعه الأرجنتين أثناء تعليقه على مباراة السعودية والتانجو (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

نشر المعلق العماني خليل البلوشي، مقطع فيديو طريف أثناء تعليقه على مباراة السعودية والأجنتين، والتي انتهت بفوز الأخر 2-1، في كأس العالم 2022.

ووثق البلوشي مقطع فيديو أثناء تعليقه على المباراة من الملعب، وهو يتهكم على المعلق الياباني، الذي يجلس بجواره، والذي كان منحازا للأرجنتين، وعلق قائلا: "المعلق الياباني كان يشجع الارجنتين، حبيت اقهره".

وقال البلوشي: “ركلة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة بالشوط الثاني، والأخضر اثنين”، وظل يكررها أكثر من مرة بطريقة ساخرة وهو يشير إلى المعلق الياباني.

رابط الفيديو: https://fb.watch/gYM1aXlz-8/

وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

تقدم المنتخب الأرجنتيني مبكراً عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني انقلب الحال، حيث نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة على طبق من ذهب من عبد الإله المالكي.

وفي الدقيقة 54، ينجح سالم الدوسري في قلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي لتنتهي المباراة 2-1.

ودخل منتخب السعودية مباراة اليوم بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

وبدأ منتخب الأرجنتين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيماليانو مارتينيز.

الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، نوهيل مولينا.

الوسط: أليخاندرو جوميز، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول.

الهجوم: آنخل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.