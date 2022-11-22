بعد شائعات إصابته بالعمى.. رامز جلال يظهر مع سالم الدوسري بعد فوز السعودية على الأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر - قدم الفنان رامز جلال، التهنئة للمنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، في بطولة كأس العالم 2022.

ونشر رامز صورة تجمعه بسالم الدوسري، خلال استضافته في أحد برامجه ، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا :"الدوسري بيمسي على ميسي، التورنيدووووووو".

وكان رامز جلال، قد كشف عن أحدث ظهور له بعد أنباء وشائعات إصابته بالعمى، التي تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونشر رامز، صورة له بصحبة اللاعب جاريث بيل، نجم منتخب ويلز، خلال حضوره مونديال كأس العالم 2022 في قطر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جاريث بيل.. رامز جلال، كأس العالم قطر2022".

وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب "لوسيل" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

تقدم المنتخب الأرجنتيني مبكراً عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس محمد العويس.

وفي الشوط الثاني انقلب الحال، حيث نجح المنتخب السعودي في تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة على طبق من ذهب من عبد الإله المالكي.

وفي الدقيقة 54، ينجح سالم الدوسري في قلب الطاولة ويسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي لتنتهي المباراة 2-1.